Jens Spahn auf dem Bocholter Marktplatz

Bocholt – Verwundert blickt sich am Samstag so manch ein Bürger am Marktplatz um: „Ach, das ist doch der Herr Spahn!“, sagt eine Frau erstaunt und zeigt auf den Bundesgesundheitsminister, damit auch ihr Mann ihn sehe. Andere ergreifen gleich die Gelegenheit, um sich für ein Foto neben den CDU-Kreisvorsitzenden Jens Spahn zu stellen, der seit 2018 Bundesgesundheitsminister ist.