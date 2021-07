Johannes Tepaße geht nach fast 32 Jahren in Ruhestand

Bocholt - „Ich war nie allein“, zog Johannes Tepaße am Sonntag Resümee über fast 32 Jahre als Einrichtungsleiter des Guten Hirten, als er im Rahmen des Sommerfestes in den beruflichen Ruhestand verabschiedet wurde. In all den Jahren sei er von Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und seiner Familie unterstützt worden, ohne die er die vielen Herausforderungen nicht geschafft hätte, zeigte er sich dankbar.