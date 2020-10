Jubiläum: 10 Jahre Bionik in Bocholt

Bocholt - Am kommenden Montag startet an der Westfälischen Hochschule in Bocholt das Wintersemester 2020/2021. In Bionik beginnt dann ein Jubiläumssemester, denn der Studiengang wurde vor zehn Jahren zum ersten Mal eingerichtet. Nach Bremen war Bocholt damals erst der zweite Hochschulstandort in Deutschland, der Bionik mit einem Bachelor-Abschluss anbot.