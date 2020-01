„Jugend musiziert“: Zehn Musikschüler fahren zum Landeswettbewerb

Bocholt - Mit großem Erfolg nahmen 24 Schüler der Musikschule Bocholt-Isselburg am Wochenende am 57. Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Heek teil. Die jungen Talente aus Bocholt, Isselburg und Rhede holten 16 erste und 8 zweite Preise. Zehn Schüler haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der vom 20. bis 24. März in Essen stattfindet.