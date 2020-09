Bocholt - Vier Jugendliche haben sich am Donnerstag wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten müssen. Zwei der Angeklagten erschienen nicht. Den Jugendlichen wird die Beschädigung von zehn Autos zur Last gelegt. Sie sollen laut Anklage in der Nacht des 18. Januar in Bocholt randaliert und mehrere Autospiegel abgetreten haben.