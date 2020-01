Bocholt – Zwei unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend gegen 19 Uhr einen 14-jährigen Bocholter an der Bushaltestelle am Berliner Platz überfallen. Sie fragten ihn zunächst, ob er 50 Cent dabei habe. Danach rissen sie ihm einen Fünf-Euro-Schein aus der Jacke und flohen.