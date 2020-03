Junge Ärzte lernen Bocholt kennen

Bocholt - Henning Bayer kommt aus Moers, studiert in Essen Medizin und arbeitet derzeit in der Hausarztpraxis von Dr. Christian Göbel am Ostwall in Bocholt. Der 22-Jährige ist einer von sechs Studenten, die beim „Praxismonat Allgemeinmedizin“ im Kreis Borken mitmachen. Mit diesem Angebot will der Kreis angehenden Ärzten vier Wochen lang das Westmünsterland als künftigem Wohn- und Arbeitsort schmackhaft machen.