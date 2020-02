Bocholt - Die Zukunft des Kolpinghauses scheint gesichert. Der in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Verein Kolpinghaus verkauft das Gebäude mit Hotel und Gaststätte an den Verein Jugendhilfe und soziale Integration (Jusina). Noch fehlen zwar die Unterschriften unter dem Vertrag, aber in der Sache sind sich alle Beteiligten inzwischen einig geworden.