Kabarett in der Alten Molkerei: Eine Frau zieht vom Leder

Bocholt - Am internationalen Frauentag gehört eine Kabarettistin, die gegen das vermeintlich „starke Geschlecht“ vom Leder zieht, auf die Bühne. Denn das kommt beim überwiegend weiblichen Publikum gut an und sorgt für ein „volles Haus“. So verwunderte es nicht, dass die Molke ausverkauft war, als dort am Frauentag Ingrid Kühne ihr neues Programm „Okay, mein Fehler“ zum Besten gab.