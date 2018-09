Kabarett mit Uli Masuth bei den Bocholter Männertagen

Bocholt - Der Gedanke der Veranstalter, Uli Masuth nach Bocholt einzuladen, erwies sich für das Publikum in der voll besetzten Fabi am Ostwall als absoluter Glücksgriff. Mit seinem Programm „Mein Leben als Ich“ gastierte der Wahl-Weimarer im Rahmen der Bocholter Männertage am Freitagabend in Bocholt.