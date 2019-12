Kaffee verringert Diabetesrisiko

Bocholt - „Volkskrankheit Zucker – Diabetes mellitus“ lautete der Titel der BBV-Abendsprechstunde. Dr. Joachim Kersken, Chefarzt der III. Medizinischen Klinik – Diabetologie – im Krankenhaus Maria Hilf in Stadtlohn, machte dies den rund 200 Besuchern in der Aula des Euregio-Gymnasium direkt mit Zahlen deutlich. In Deutschland seien 7,5 bis 9 Prozent der Menschen an Diabetes erkrankt.