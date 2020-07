Kampf gegen „Spinner“ neigt sich in Bocholt Ende zu

Bocholt – Michel Normand und seine drei Kollegen vom Baumdienst Boiting aus Hamminkeln kamen am Montag ganz schön ins Schwitzen. In der Plückelsheide in Barlo suchten sie bei Temperaturen um die 25 Grad in den städtischen Eichen am Straßenrand nach Nestern von Eichenprozessionsspinnern (EPS) und entfernten diese im Auftrag der Stadt Bocholt.