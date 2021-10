Kanalnetz ist in einem guten Zustand

Bocholt - Diese Nachricht dürften die Politiker im ESB-Betriebsausschuss gerne gehört haben: Das rund 450 Kilometer lange Kanalnetz in Bocholt befindet sich im Vergleich zu vielen anderen Kommunen in einem guten Zustand. Und noch eine positive Nachricht hatte der Vorstand des Entsorgungs- und Servicebetriebs (ESB) zu vermelden: Es gibt bei der Kanalsanierung keinen Investitionsstau wie in vielen anderen Städten und Gemeinden.