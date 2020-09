Kandidaten-Porträt: Stefan Bambuch

Bocholt - Stefan Bambuch hat sich in seinem Leben oft geprügelt: „Ich war jahrelang Türsteher in Discos. Da bleibt das gar nicht aus.“ Jetzt steht der 59-jährige Bocholter vor seinem nächsten Kampf. Dieses Mal kämpft er um das Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt. Ohne Fäuste und ohne unterstützende Partei – aber mit einem Plan B in der Tasche, falls er doch nicht gewinnen sollte.