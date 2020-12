Kapu-Schülerinnen blicken künstlerisch auf 2020 zurück

Bocholt - Waldbrände in Australien und Kalifornien sind zu sehen, Polizeigewalt und Unruhen in den USA, aber auch Coronagegner und Verschwörungstheorien. Schülerinnen der Klasse 9 des St.-Josef-Gymnasiums haben einen großformatigen Jahresrückblick mit ihrer Kunstlehrerin Mercedes González angefertigt. Zu sehen ist es in der Seitenkapelle der St.-Georg-Kirche.