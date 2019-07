Bocholt - Das Bocholter St.-Josef-Gymnasium hat am Freitag nach der Zeugnisausgabe sieben Lehrer verabschiedet, darunter fünf, die nach jahrzehntelanger Tätigkeit am Kapu in den Ruhestand gehen. In einer Feierstunde bedankten sich Schulleitung, Kollegen, Elternvertreter und Schüler bei den Lehrern.