Karnevalssession in Bocholt ohne Prinzenpaare

Bocholt - Die Corona-Pandemie hat auch für den Karneval in Bocholt weitreichende Folgen. So sagte der Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals (BA) alle seine Veranstaltungen bis Ende des Jahres ab. Außerdem kündigte der BA am Sonntagabend an, dass es wegen des Coronavirus in der Session 2020/2021 kein Bocholter Prinzenpaar und kein Bocholter Kinder-Prinzenpaar geben wird.