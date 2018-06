Kartoffelsuppe mit Lachs und Knäckebrot zum Schweden-Spiel

„Das ist ein leichtes Gericht für vier bis sechs Personen, das jeder schnell nachkochen und zum Spiel am Samstag servieren kann. Die Zubereitung dauert nur 45 Minuten“, sagt er.Als er in seinem Bekanntenkreis herumgefragt habe, was man zum Thema Essen und Schweden mal kochen könnte, sei als Antwort...