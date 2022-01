Kaum Quarantäne zum Schulstart in Bocholt

Bocholt - Zum Schulstart am Montag mussten in Bocholt vergleichsweise wenige Schüler in Quarantäne. Das hat eine kurze Umfrage unter Bocholter Schulleitern ergeben. Die Schüler sind wie in ganz NRW am Montag an allen Schulen auf das Coronavirus getestet worden. Dabei mussten nur in Einzelfällen Schüler mit positivem Testergebnis in Quarantäne geschickt werden.