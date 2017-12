Kein Nachfolger für Ludger Triphaus

Bocholt - Für Kämmerer und Sozialdezernent Ludger Triphaus wird es keinen Nachfolger geben. Die Stelle des Kämmerers wird zum 1. Februar gestrichen – so wie es zuvor bereits der Personalausschuss in geheimer Sitzung empfohlen hatte. Eindeutig fiel die Abstimmung in der jüngsten Ratssitzung aus: Mit 29 gegen 18 Stimmen setzte sich das Zweckbündnis von CDU, Freie Grüne/Linke und Stadtpartei durch.