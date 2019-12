Kein Verbot für Silvesterfeuerwerk in Bocholt

Bocholt - Ein Feuerwerksverbot an Silvester wird es in Bocholt nicht geben: Das könne die Stadt nicht erlassen, erklärte Stadtbaurat Daniel Zöhler in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Aber man appelliere an die Bürger, an ökologisch wichtigen Orten auf Feuerwerkskörper zu verzichten: im Langenbergpark, im Klostergarten des Guten Hirten, im Stadtwald, im Kubaai-Gebiet, an der Mosse und am Aasee.