Keine Chance für Lidl in Holtwick

Bocholt - Der Discounter Lidl versteht nicht, warum seine an der Dinxperloer Straße geplante Filiale nicht ins Einzelhandelskonzept passt. Und der Edeka-Markt Elskamp an der Werther Straße würde gerne auf einer Obstwiese neu bauen. Das sind nur zwei der rund 20 Stellungnahmen zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts, das der Rat in seiner Sitzung Mitte Oktober beschließen soll.