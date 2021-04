Bocholt - Schätzungsweise 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Morbus Parkinson. Der Welt-Parkinson-Tag am Sonntag, 11. April, soll auf die immer noch unheilbare Krankheit aufmerksam machen und das Verständnis für Erkrankte und ihre Angehörigen fördern. In Bocholt gibt es eine Selbsthilfegruppe.