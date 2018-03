Keine „Luxus-Sanierung“ des Bocholter Rathauses

Bocholt - Sobald der Rat einer Rathaus-Sanierung grundsätzlich zugestimmt hat, wird ein Lenkungsausschuss eingerichtet. Alle Fraktionen sind in ihm vertreten. Und der Lenkungsausschuss kann auch die von der Verwaltungsspitze befürwortete Aufstockung des Rathauses oder auch die Einrichtung eines Multifunktionssaales noch stoppen. Das betonte Stadtbaurat Daniel Zöhler in der gestrigen Sondersitzung des Betriebsausschusses für Gebäudewirtschaft (GWB), in der die Politiker Detailfragen zur Rathaus-Sanierung stellen konnten.