Keine Musik in Bocholts Biergärten?

Bocholt - Während auf dem Abendmarkt und am Aasee die Gäste in der Corona-Zeit mit Livemusik unterhalten werden, beklagt sich Wirt Ronald Boterkooper vom Schiffchen über eine Ungleichbehandlung. Denn er darf in seinem Biergarten keine Livemusik anbieten. Stattdessen dürfen vor seinem Biergarten Straßenmusiker auftreten, die müssen aber immer mal wieder den Standort wechseln und unplugged spielen.