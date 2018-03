Keine kostenlose Windelsäcke: FDP zieht Antrag zurück

Bocholt - In Bocholt wird es keine kostenlosen Windelsäcke geben – zumindest nicht in nächster Zeit. Über den Antrag der FDP-Fraktion brauchte der ESB-Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung nicht mehr abstimmen. FDP-Ausschussmitglied Norbert Bastians zog den Antrag zurück, der junge Familien entlasten sollte.