Kerkhoff bringt neuen Stil ins Rathaus

Bocholt - Mit großen Erwartungen ist Bocholts Bürgermeister Thomas Kerkhoff (CDU) im November vergangenen Jahres in sein neues Amt gestartet. Das ist der BBV-Redaktion seither an Kerkhoffs Stil aufgefallen:

Amtsführung: Die Amtsführung des 39-Jährigen ist für sein Umfeld in den ersten Wochen der neuen Wahlperiode wohl die erkennbarste Veränderung zu seinem Amtsvorgänger Peter Nebelo (SPD). Macht Kerkhoff seinen Job also besser oder schlechter? Das lässt sich noch nicht sagen. Klar ist aber: Kerkhoff macht seinen Job anders. Während Nebelo bekannt dafür war, seinen Mitarbeitern große Freiheiten in der Amtsführung zu lassen, mischt sich Thomas Kerkhoff deutlich öfter ein. Das sorgt bei seinem Umfeld mitunter für Stirnrunzeln. „Bocholt ist nicht Gescher“, hört man des Öfteren hinter vorgehaltener Hand der Stadtverwaltung. Das soll bedeuten: Ein Hineinreden in Entscheidungsprozesse wird durchaus auch kritisiert, weil Abläufe damit verlangsamt würden. Befürworter werten das aber als klare Vorgabe.

Leitung der Ratssitzung: Auch das ist eine entscheidende Veränderung zur Peter Nebelo: Kerkhoff meldet sich wesentlich öfter zu Wort. Oftmals kann er dabei mit seinem Fachwissen als Verwaltungsjurist punkten. Das zeigte sich besonders deutlich, als er AfD-Ratsherrn Andre Ludwig nach dessen Haushaltsrede auf Fehler in seiner Argumentation hinwies.

Corona-Krise: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dürften Thomas Kerkhoff derzeit zeitlich am stärksten beeinflussen. Dennoch tritt er dazu öffentlich kaum in Erscheinung. Als Vermittler-Erfolg darf er für sich eine bevorstehende zweite Auflage der Bocholter Gutschein-Aktion verbuchen.

Großbau-Projekte: Bocholt hat in den nächsten Monaten und Jahren millionenschwere Baufragen zu lösen. Das bekannteste Projekt dürfte der Nordring sein. Hier hat Kerkhoff seither Hunderte Unterschriften von Kritikern und Befürwortern des Projektes entgegen genommen. Eine Weiterentwicklung des Themas ist bisher öffentlich aber nicht wahrnehmbar. Das dürfte auch daran legen, dass die Auswirkungen der Pandemie so ziemlich alle Personalressourcen im Rathaus binden. Das Gleiche gilt für die Debatte über die Zukunft des Brauhauses. Die an dem Bauprojekt Beteiligten warten auf die Teilnahme an einem Runden Tisch, den die Stadt terminieren will. Und auch die Sanierung des Rathauses ist ein noch laufender Prozess.