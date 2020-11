Bocholt - Bürgermeister Thomas Kerkhoff will in der Verwaltung nach dem Schuldigen für die Unter-Denkmalstellung des Rathauses suchen und auch Fehler aufdecken, die beim Euregio-Gymnasium gemacht wurden: Das erklärte er Dienstag in einer Podiumsdiskussion vor rund 80 Schülern der Jahrgangsschule 12 im St.-Josef-Gymnasium (Kapu).