Kilometerlange Ölspur durch Bocholt und Hamminklen

Nach Angaben der Polizei nahm die Spur an der Ausfahrt der Autobahn 3 in Hamminkeln ihren Anfang. Sie führte dann durch Bocholt über die Dinxperloer Straße und die Hamalandstraße bis zur Grenze in Hemden. Von dort erstreckte sich die Ölspur über niederländisches Gebiet, bis sie beim Grenzübergang O...