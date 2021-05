Kind beim Vorbeifahren von Hund gebissen

Bocholt - Ein Elfjähriger ist am Dienstag von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, sei das Kind gegen 12 Uhr mit seinem Roller an der Adenauerallee unterwegs gewesen. Auf Höhe der Ampel am St.-Georg-Gymnasium sei ihm dann eine Frau mit Hund entgegengekommen. Beim Vorbeifahren habe der Hund dem Kind dann ins Bein gebissen.