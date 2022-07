Kinder beschädigen Tor und zwei Sicherungskästen

Bocholt - Mutwillig beschädigt haben zwei Kinder ein Gartentor aus Holz auf dem Gelände des Textilwerks. Ein Zeuge beobachtete die beiden Jungen, die sich am Montag auf dem nicht frei zugänglichen Gelände an der Uhlandstraße aufhielten.

Die Kinder waren etwa acht bis zehn Jahre alt, hatten blonde Haare und trugen kurze Hosen und bunte T-Shirts, berichtete die Polizei.

Am gleichen Tag gab es an der Uhlandstraße eine weitere Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten zwei Sicherungskästen. Der Tatort liegt dort hinter einem Wohnmobilstellplatz. Nach Zeugenangaben sollen auch in diesem Fall zwei Jungen dafür verantwortlich sein.

Die Polizei bittet die Eltern sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter 02871/2990 bei der Kripo zu melden.