Kinder singen Lieder in Bocholter Tonstudio ein

Bocholt - Für die Musicalkinder der Musikschule Bocholt-Isselburg und den Musicalchor der Diepenbrockschule stand am Montag der vierte Besuch im Grenzlandstudio an. Hier nehmen die Kinder die Lieder des Musicals „Passwort Zeitmaschine“ auf. Die Idee, die Songs für eine CD professionell aufzunehmen, entstand in der Corona-Zeit.