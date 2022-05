Bocholt - Die kleinen Hütten für die Helfer stehen bereits, der Keller ist ausgeschachtet und am vergangenen Wochenende wurden die Kellerwände und die Kellerdecke aufgebaut – es tut sich was auf dem Grundstück von Familie Ort in Altenahr-Kreuzberg. Der Keller ist am Wochenende aufgebaut worden.