Bocholt – Drei Kinder haben am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einer leer stehenden Halle an der Industriestraße Unrat angezündet. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand in der stark verrauchten Halle. Drei Jungs fielen den Beamten vor Ort auf. Sie gaben auf Nachfrage zu, das Feuer gelegt zu haben.