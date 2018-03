Kinderarmut ist auch in Bocholt ein Thema

Bocholt - Kinderarmut gibt es auch in Bocholt. „Nicht in einer solchen Dimension wie in anderen Städten, aber sie ist hier trotzdem vorhanden. Davon betroffen sind mehr als nur wenige Einzelne“, sagt Benedikt Püttmann, Leiter des städtischen Jugendamtes. 1436 Kinder unter 18 Jahren seien betroffen, sagt Dominik Hanning vom Sozialamt.