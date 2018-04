Kindergarten Ratzeköpper feiert sein 25-jähriges Bestehen

Bocholt - Der Name ist Programm: Im Bewegungskindergarten Ratzeköpper ist das Thema Bewegung sehr wichtig. „Bewegung ist das Nonplusultra“, sagt Leiterin Gabriele Lucka. „Kinder erfahren dadurch ihre Umwelt.“ An jedem Morgen werden Bewegungseinheiten angeboten. Es gibt auch eine Jogginggruppe für die „Schulkinder“. Schon seit 25 Jahren gibt es die Kita. Das wird am Samstag, 14. April, gefeiert.