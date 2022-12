Bocholt - Mit der Unterstützung der Buchhandlung Seitenblick in der Bocholter Innenstadt und weiterer Ausgabestellen in Ahaus konnten bei der Spendenaktion des Arbeitskreises Münster/Ahaus der Kindernothilfe in der Adventszeit über 500 „15-Minuten-Advent“-Tüten gegen einen Spendenbetrag übergeben werden.