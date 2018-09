Kirchturmdach bekommt neue Schieferschindeln

Bocholt - In rund 60 Metern Höhe haben Mitarbeiter der Dachdeckerfirma Schlatt & Söhne am Freitag die herabgefallenen Schieferschindeln am Turm der Liebfrauenkirche ersetzt. „An verschiedenen Stellen sind Platten seitlich weggerutscht“, sagte Projektleiter Philipp Schlatt. Mehrere Quadratmeter Dachfläche seien betroffen. Bis 14.30 Uhr war die Wesemannstraße gesperrt.