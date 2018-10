Kirmespony steht plötzlich im Garten

Bocholt - Diana Guidetti traute ihren Augen kaum, als sie am Freitagmorgen beim Telefonieren in ihren Garten schaute. Mitten auf dem Rasen stand ein braungeschecktes Pony. Schnell beendete die Bocholterin ihr Telefonat, zog Schuhe und Jacke an und eilte nach draußen. „In der Zeit hatte es schon unsere Scheibe abgeschleckt und fing an, die Hecke anzuknabbern“, erzählt sie.