Kita St. Georg in Bocholt wird erweitert

Bocholt - Über einen städtischen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro entscheidet der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung. Es geht um die Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Georg an der Jerichostraße. Die Kosten werden auf knapp 700.000 Euro geschätzt.