Kita-Zaun voller Regenbogenbilder

Bocholt - „Alles wird gut!“ und „Bleibt gesund!“ – diese beiden Botschaften stehen unter einem strahlenden Regenbogen am Zaun der Kindertagesstätte St. Marien in Mussum. Sie sollen den Kindern, die derzeit nicht in die Kita dürfen, Mut machen. Und etliche Kinder haben bereits ihrerseits selbst darauf geantwortet und ihre eigenen Bilder dazugehängt.