Kita in Bocholt: Corona-Tests fallen negativ aus

Bocholt-Lowick – Die Kindertagesstätte „Weltentdecker“ an der Hannah-Arendt-Straße hat seit Donnerstag, 18. Februar, wieder für fast alle Kinder geöffnet. Die Corona-Tests, die das Deutsche Rote Kreuz am Mittwoch mit einigen Kindern und Erzieherinnen in der Kita in Lowick durchgeführt hatte, sind alle negativ ausgefallen. Das berichtet Kita-Leiterin Verena Lautner.