Klärwerk bekommt neue Schnecken

Bocholt - Die Bocholter Kläranlage hat drei neue Schnecken. Am Montagmittag hat eine niederländische Spezialfirma das letzte, etwa 6,5 Tonnen schwere Exemplar in seine Position gehoben. Mithilfe der Förderschnecken wird das Abwasser am Einlauf der Kläranlage um gut sechs Meter angehoben, um die verschiedenen Sieb-, Belebungs- und Klärbecken anschließend im Gefälle zu durchlaufen.