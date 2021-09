Klimastreik: Mehrere Hundert Personen ziehen durch Bocholt

Bocholt - Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben mehrere Hundert Teilnehmer bei einer Kundgebung von Fridays for Future ihrem Unmut über die aktuelle Klimapolitik Luft gemacht. Unter der Organisation der Jugendlichen und mit Unterstützung von Parents for Future und dem Nabu trafen sich die Demonstranten am Berliner Platz und zogen von da aus durch die Innenstadt.