Bocholt – Hans Jauch, Kommandant des Kriegsgefangenenlagers Stalag VI F in Bocholt, war eine imposante Erscheinung. So jedenfalls hat der Bocholter Karl Strickmann den Weseler Fabrikanten und Großvater des TV-Moderators Günther Jauch in Erinnerung, der von 1942 bis 1944 das Lager im Stadtwald leitete.