Mein Elternhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Aasees. Viel Zeit meiner Kindheit habe ich dort zum Spielen verbracht. Dabei war das trostlose Betonufer an der Westseite immer ein trauriger Ort, an dem sich nie ein anderes Kind zum Spielen fand. Höchstens ein paar Angler konnte ich dort antreffen.