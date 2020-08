Kommt Germany’s Next Topmodel 2021 nach Bocholt?

Bocholt - Wird in Bocholt die nächste Staffel von Germany’s Next Topmodel gedreht? Dieses Gerücht hält sich seit Wochen hartnäckig. Mitte Juli hatte der Fernsehsender RTL bei ProSieben angefragt, ob es zutreffe, dass die nächste Staffel in Deutschland abgedreht werden soll. Darauf antwortete ProSieben: „Ja. Wir produzieren #GNTM für 2021 in der Model-Metropole Bocholt.“ War das ein Scherz oder ein Versprechen?