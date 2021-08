Konzert in Bocholt: Über 5500 Euro für Flutopfer

Bocholt – Wie groß Solidarität sein kann, zeigte nicht nur das Bocholter Publikum vor und hinter der Bühne am Samstagabend in der Badebucht am Aasee. Sänger, Moderator Jörg Honsel, DJ Peter Voss, das Personal von Phillip Traber und die Mitarbeiter für die Sicherheit arbeiteten ohne Gage beziehungsweise ohne Gehalt für das Benefizkonzert. Das vorläufige Endergebnis für den guten Zweck sind über 5500 Euro.