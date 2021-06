Bocholt - Die Königin der Instrumente, die Orgel, ist in diesem Jahr auch das „Instrument des Jahres“. Aus diesem Grund hat die evangelische und die katholische Kirche im Rheinland und Westfalen gemeinsam mit vielen Partnern den „Orgeltag Westfalen“ ausgerufen, der am 13. Juni begangen wird. .Auch in Bocholt findet dieser „Orgeltag Westfalen“ statt.