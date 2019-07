Konzertbühne nimmt Konturen an

Bocholt - Donnerstag gegen 12 Uhr in der Stölting-Arena am Hünting: An vielen Stellen auf und rund um den Fußballplatz des 1. FC Bocholt sind Menschen damit beschäftigt, etwas aufzubauen oder zu verschönern. Die meisten arbeiten an der großen schwarzen Bühne, auf der am Samstagabend die Mitglieder der Band Pur stehen werden – dem Hauptact des diesjährigen Bocholter Open-Airs.